Fahrradfahrer von abbiegendem Lastwagen schwer verletzt Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Niederschöneweide von einem Lastwagen überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen ... dpa

ARCHIV - Radfahrer fahren auf einem Radweg. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Niederschöneweide von einem Lastwagen überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und kam stationär in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Radfahrer fuhr demnach am Donnerstagmittag über eine grüne Ampel. Dabei wurde er von einem nach rechts in die Minna-Todenhagen-Straße abbiegenden Lastwagen erfasst, den ein 34-Jähriger steuerte. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde laut Zeugen vom Lastwagen überrollt.