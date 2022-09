Berlin - Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Am Donnerstagnachmittag sei die 26-Jährige nach links abgebogen und mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrradfahrerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme.