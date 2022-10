Fahrradklima-Test 2022: Außenbezirke bei Umfrage im Fokus Macht Radfahren in Berlin Spaß oder bedeutet es Stress? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wieder herausfinden - Radfahrerinnen und Radfahr... dpa

Berlin -Macht Radfahren in Berlin Spaß oder bedeutet es Stress? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wieder herausfinden - Radfahrerinnen und Radfahrer können bis Ende November das „Fahrradklima“ in ihren Städten und Gemeinden bewerten. Die Umfrage zielt diesmal besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum ab - für Berlin heißt das, die Perspektive der Außenbezirke in den Fokus zu rücken, wie der ADFC in Berlin am Dienstag mitteilte. Demnach geht es darum, ob Einkaufszentren, die Arbeit oder Schulen mit dem Fahrrad gut zu erreichen sind.