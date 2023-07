Fahrradkorso und Runners City Night: Diese Straßen sind am Samstag gesperrt

In Berlin sind am Samstag wieder Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Am stärksten betroffen ist der Westen der Stadt. Durch die City West ziehen am Samstag die Läufer der Runners City Night.

Die Route führt über den Kurfürstendamm, die Leibnizstraße, Lewishamstraße und die Brandenburgische Straße. Alle Straßensperrungen sind detailliert hier nachzulesen.

Von 11 bis 18 Uhr fahren am Samstag außerdem die Teilnehmer eines Fahrradkorsos gegen jegliche deutsche Waffenlieferungen durch den Westteil der Stadt. Der Korso führt laut Verkehrsinformationszentrale von der Boyenallee über Ortelsburger Allee, Tannenbergallee, Johannesburger Allee, Lyckallee, Kranzallee, Am Postfenn, Heerstraße, Schirwindter Allee, Tharauer Allee, Angerburger Allee, Heerstraße, Alt-Pichelsdorf, Pichelsdorfer Straße, Tharsanderweg, Pichelsdorfer Straße, Spandauer Burgwall, Straßburger Straße, Sedanstraße, Klosterstraße, Carl-Schurz-Straße, Altstädter Ring, Falkenseer Platz, Falkenseer Damm, Falkenseer Chaussee, Am Kiesteich, Seegefelder Weg, Seegefelder Straße, Viersener Straße, An der Kappe, Zeppelinstraße, Nauener Straße, Brunsbütteler Damm, Päwesiner Weg, Seeburger Straße, Seeburger Weg, Maulbeerallee, Magistratsweg, Obstallee, Sandstraße, Heerstraße, Gatower Straße, Wilhelmstraße, Metzer Straße, Földerichstraße, Brüderstraße, Krowelstraße, Weißenburgerstraße, Schulenburgstraße, Ruhlebener Straße, Charlottenburger Chaussee, Spandauer Damm, Reichsstraße, Westendallee, Schaumburgallee, Altenburger Allee, Bolivarallee, Eichenallee, Kirschallee und Ebereschenallee zum Steubenplatz.

Wegen eines Konzerts im Olympiastadion erwartet die Verkehrsinformationszentrale außerdem ab 19 Uhr weitere Verkehrseinschränkungen im Westend. Demnach könnte es im Bereich Heerstraße, Olympische Straße, Flatowallee und Passenheimer Straße bis zum Abend zu Staus kommen.