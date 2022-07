Berlin - Ein Fahrrad, das von einer Berliner Brücke geworfen worden ist, hat eine 60 Jahre alte Bootsfahrerin getroffen und schwer verletzt. Die Frau wurde mit einer Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden und einer Prellung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beamte konnten einen 44-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, auf den Zeugen hingewiesen hatten. Ihm wird gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr sowie Körperverletzung vorgeworfen. Die Fahrerin war am Sonntagnachmittag mit ihrem Sportboot in der Unterschleuse des Landwehrkanals in Tiergarten unterwegs. Ihr Boot war an einer Mauer festgemacht und befand sich unterhalb der Schleusenbrücke, als das Fahrrad auf sie fiel. Ein Polizeiboot war ebenfalls in der Schleuse, so dass die Beamten Erste Hilfe leisten und den Verdächtigen schnappen konnten.