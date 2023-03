BVG und S-Bahn in Berlin: Das sind die neuen Preise ab Samstag In Berlin und Brandenburg steigen die Ticketpreise im ÖPNV ab dem 1. April an. So viel kosten Fahrkarten für die Hauptstadtregion ab dem Wochenende. dpa

Am 1. April steigen die Ticketpreise im ÖPNV in Berlin an. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Ab Samstag sind im öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg pro Einzelfahrt 20 Cent mehr fällig. Mit Wirkung zum 1. April hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) die Ticketpreise angehoben. Ein Einzelfahrschein für den Bereich Berlin AB kostet daher ab Samstag 3,20 Euro, eine Kurzstrecke 2,20 Euro.