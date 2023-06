Fahrt nicht bezahlt und Fahrer geschlagen: Polizei Berlin fahndet nach diesen Männern

Drei Männer sollen mit einem Fahrdienst Mitte September 2022 in Berlin unterwegs gewesen sein, die Fahrt nicht bezahlt und anschließend den Fahrer mit Schlägen verletzt haben. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Autokamera bittet die Polizei Berlin jetzt um Mithilfe bei der Suche nach den drei Tatverdächtigen.

Wie die Polizei weiter erklärt, kam es am Freitag, den 16. September 2022, in Neukölln gegen 19 Uhr in der Mainzer/Biebricher Straße zu einem tätlichen Angriff auf einen Fahrdienst-Mitarbeiter.

Angriff in Berlin-Neukölln: Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde

Der 35-jährige Mitarbeiter des Fahrdienstes beförderte die auf den Bildern gezeigten Personen von der Sonnenallee in die Mainzer Straße. Am Zielort angekommen, stiegen die drei Männer aus dem Wagen, ohne den Fahrpreis zu bezahlen.

Der dritte Tatverdächtige. Polizei Berlin

Der 35-Jährige stieg ebenfalls aus und forderte das Trio auf, die Fahrt zu bezahlen. Daraufhin schlugen und traten die drei Männer auf den Autofahrer ein. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und Hautabschürfungen, die in einem Rettungswagen ambulant behandelt wurden.

Die Polizei Berlin fragt Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573100 (während der Bürozeit) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürozeiten), per E-Mail an mailto:Dir5K31@polizei.berlin.de, die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.