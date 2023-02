Fahrzeug stößt an Bahnübergang mit Regionalzug zusammen Ein mehrsitziger Kleintransporter ist am Sonntagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Grieben im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) mit eine... dpa

Grieben -Ein mehrsitziger Kleintransporter ist am Sonntagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Grieben im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) mit einem Regionalzug zusammengeprallt. Der Fahrer des Wagens sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam. Erkenntnisse, dass auch Fahrgäste im Zug Verletzungen erlitten, lagen ihm nicht vor.