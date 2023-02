Fahrzeuge für eine Million Euro gestohlen: Anklage erhoben Wegen des Diebstahls von hochwertigen Autos und Wohnmobilen in mehreren Bundesländern hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen fünf Männ... dpa

Stralsund -Wegen des Diebstahls von hochwertigen Autos und Wohnmobilen in mehreren Bundesländern hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen fünf Männer erhoben. Es gehe um 25 Fälle und eine Schadenshöhe von etwa 1 Million Euro, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Diebstähle ereigneten sich den Angaben zufolge seit Juli vergangen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.