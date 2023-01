Fall Grünes Gewölbe: Polizeitaucher in der Berliner Spree Im Zuge der Ermittlungen zum Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe haben Polizeitaucher am Mittwoch einen Teil der Spree in Berlin abgesucht. Im Bereich des Mü... dpa

Berlin/Dresden -Im Zuge der Ermittlungen zum Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe haben Polizeitaucher am Mittwoch einen Teil der Spree in Berlin abgesucht. Im Bereich des Müllheizkraftwerks Ruhleben wurden einige Werkzeuge gefunden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden auf Anfrage mitteilte. Ob diese im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl stehen, müsse noch geprüft werden. Anlass des Einsatzes von insgesamt 25 Beamten waren Angaben eines der im Prozess zu dem Fall am Landgericht Dresden Angeklagten vom Vortag.