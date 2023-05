Fall Maddie McCann: Deutscher Verdächtiger beteuert Unschuld in Briefen

Der Hauptverdächtige Christian B. sitzt derzeit wegen Sexualdelikten in Haft – und schreibt dort Briefe, die Einblicke in seine Gedankenwelt geben.

Christian B., der Hauptverdächtige im Fall der vermissten Madeleine McCann, hat aus der Haft Briefe geschrieben, in denen er seine Unschuld im Fall Maddie beteuert. Darüber berichtet die Daily Mail. Der Mann ist unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft und sitzt derzeit in Haft. Von 1995 bis 2007 lebte Christian B. regelmäßig an der Algarve. Eine Anklage gegen B. erhob die Behörde im Fall Maddie bislang aber nicht.

Dem Bericht zufolge wurde ein Brief nur wenige Tage vor Beginn der Suchaktion vergangene Woche am Arade-Stausee im Süden Portugals verschickt. Auf Betreiben der deutschen Ermittlungsbehörden hatten Beamte aus Deutschland, Großbritannien und Portugal drei Tage lang das Gebiet abgesucht, um weitere Erkenntnisse zum Verschwinden des britischen Mädchens im Jahr 2007 zu gewinnen.

B. fühlt sich von Staatsanwälten „verfolgt“

Die Briefe von Christian B., die die Daily Mail als Bilder veröffentlichte, geben einen tiefen Einblick in seine Gedankenwelt. Die mit Bleistift sauber geschriebenen Sätze sind in nahezu perfektem Englisch verfasst. B. schreibt darin unter anderem: „Man kann sich nie vorstellen, wie es ist, wenn die ganze Welt glaubt, man sei ein Kindermörder, das aber nicht der Fall ist.“ Er zeigt sich außerdem überzeugt, dass er im Fall des vermissten Kindes nicht angeklagt wird: „Mir wurde vor langer Zeit gesagt, dass die Staatsanwaltschaft den Fall Maddie einstellen würde, weil es nicht einmal die geringsten Beweise gebe“. Die Staatsanwälte würden der Öffentlichkeit nichts sagen, weil sie die Akten B.s Anwälten geben müssten – und diese Akten würden viel Material enthalten, das seine Unschuld bestätigen würde.

Der Hauptverdächtige behauptet weiter, Polizei und Staatsanwälte würden „versuchen, ein Monster zu erschaffen“, um „die Leute abzulenken und glauben zu lassen, dass ich der Richtige bin“. Laut dem Bericht der Daily Mail ist es ein Hauptthema seiner Briefe, dass er von den Staatsanwälten „verfolgt“ wird. Er beschuldigt die Ermittler darin sogar, ihn „zurechtzubiegen“.

Des Weiteren schreibt B.: „Die Folter, die ich durchmache, ist der beste Beweis, den ich haben kann. Wenn mir jemand vorher so etwas erzählt hätte, hätte ich gesagt: ‚Nein, ich glaube dir nicht.‘ Das ist Deutschland und nicht Pakistan.“ Er könne gar nicht ausdrücken, wie er tatsächlich behandelt werde, weil ihm die richtigen Worte dafür fehlten. „Selbstverständlich geschieht dies alles auf Anordnung des BKA.“

Er sei sich „fast sicher, dass einige andere Menschen in meiner Situation unter all dem Druck, den Beleidigungen und den Drohungen schon vor langer Zeit kapituliert hätten“, doch er sei „hart wie alte Stiefel“.

Der Sexualstraftäter soll häufig am Arade-Stausee gewesen sein

Trotz internationaler Fahndung fehlt von Madeleine McCann bis heute jede Spur. 2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie in dem Fall gegen Christian B. wegen Mordes ermittele. Auch die portugiesische Polizei führt B. seit vergangenem Jahr offiziell als Tatverdächtigen im Fall Maddie. Laut der Wochenzeitung Expresso war B. während seines Aufenthalts in Portugal häufig am Arade-Stausee nahe der Kleinstadt Silves im Hinterland der Algarve.

Die portugiesische Polizei bei der Suche am Arade-Stausee FILIPE AMORIM/AFP

Eine offizielle Mitteilung zur Frage, ob bei der neuen Suche am Arade-Stausee Hinweise gefunden werden konnten, die zu einer Aufklärung des rätselhaften Verschwindens des kleinen britischen Mädchens beitragen könnten, gab es zunächst nicht. Der Stausee ist knapp 50 Kilometer von dem an der Algarve-Küste gelegenen Ferienort Praia da Luz entfernt. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage verschwunden, während ihre Eltern in einem nur wenige Meter entfernten Restaurant mit Freunden zu Abend aßen.