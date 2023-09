Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem legendären US-Rapper Tupac Shakur hat die US-Justiz einen Verdächtigen in dem lange ungeklärten Fall angeklagt. Der Verdacht sei „groß“, dass der frühere Bandenchef Duane „Keffe D“ Davis für den Mord an Shakur verantwortlich ist, sagte Staatsanwalt Marc DiGiacomo am Freitag (Ortszeit) in Las Vegas. Dem Angeklagten werde nach neuen Erkenntnissen der Ermittlungen Mord unter Einsatz einer tödlichen Waffe zur Last gelegt. Auslöser für den Mord soll demnach eine Schlägerei gewesen sein.



Shakur war im September 1996 in Las Vegas erschossen worden, als er im Auto auf dem Weg zu einem Nachtclub war. Das Feuer wurde aus einem anderen Fahrzeug eröffnet. Damals war der Rapper erst 25 Jahre alt, war aber bereits zu einem Star der Rapper-Szene aufgestiegen.

Shakur war bei dem Plattenlabel Death Row Records unter Vertrag, das damals der Bande Mob Piru aus Los Angeles nahe stand. Diese wiederum lag im Clinch mit den South Side Crompton Crips, die „Keffe D“ Davis anführte. „Mitte September 1996 gab es keinen großen Unterschied mehr zwischen Mob Piru und Death Row Records“, sagte DiGiacomo vor Gericht.

Auslöser für Mord war Schlägerei zwischen Mitgliedern beider Banden

Der Staatsanwalt erklärte, Auslöser für den Mord sei eine Schlägerei zwischen Mitgliedern beider Banden gewesen. In den Streit am Rande eines Boxkampfs in Las Vegas waren demnach Shakur und Death Row Records-Chef Suge Knight auf der einen, Crips-Mitglied Orlando Anderson – der Neffe des Bandenchefs Davis – auf der anderen Seite verwickelt.

Davis habe sich danach für den Angriff auf seinen Neffen bei Shakur rächen wollen, erklärte DiGiacomo. Zu diesem Zweck habe er eine Feuerwaffe organisiert. „Er steigt in einen Cadillac und übergibt einer der beiden Personen auf dem Rücksitz die (...) Feuerwaffe“, erklärte der Staatsanwalt.

Mord an Tupac Shakur: So lief die Tat ab

Sie spürten Shakur und Knight auf, die in einem Auto saßen, hielten neben ihm an „und der Beifahrer feuerte eine Reihe von Schüssen aus dem Fahrzeug ab“, die beide Männer trafen, sagte DiGiacomo. Shakur erlag einige Tage später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Knight überlebte.

DiGiacomo betonte, die Ermittler hätten schon seit vielen Jahren gewusst, was in jener Nacht geschehen war, hatten jedoch nicht genügend Beweise. Dies habe sich geändert, als Davis eine Autobiografie veröffentlichte und in einer Fernsehsendung über das Verbrechen sprach und zugab, in dem betreffenden Auto gesessen zu haben. Davis versicherte jedoch, dass die Schüsse vom Rücksitz abgegeben worden seien – er selbst habe auf dem Beifahrersitz gesessen. Eine Gerichtsanhörung in dem Fall wurde für nächste Woche angesetzt.