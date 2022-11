Fall Walldürn: Ermittlungen gehen bis ins neue Jahr Eine junge Frau wird tagelang festgehalten und vergewaltigt, in dem Haus finden Polizisten zwei weitere Frauen. So beschreiben Ermittler einen Fall aus Baden... dpa

Das Haus im baden-württembergischen Walldürn, wo ein Mann mehrere Frauen festgehalten und vergewaltigt haben soll. Heiko Becker/dpa/Archivbild

Mosbach/Walldürn -Die Staatsanwaltschaft wird ihre Ermittlungen im Fall von drei aus einem Haus in Walldürn befreiten Frauen nicht mehr in diesem Jahr abschließen. Die Anklagebehörde vernehme noch zahlreiche weitere mögliche Geschädigte und Zeugen, sagte ein Sprecher in Mosbach.