Zwölfjährige Luise erstochen: Polizei warnt vor Fake-Video

Im Fall der getöteten zwölfjährigen Luise hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen vor Falschmeldungen gewarnt. Mehrere Medien berichten derzeit über ein angebliches TikTok-Video, dass Luise mit einer der Täterinnen zeigen soll. Wie die Polizei nun auf Twitter mitteilt, handelt es sich bei dem im Video zu sehenden Mädchen jedoch nicht um die Zwölfjährige.

„In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, welches fälschlicherweise in Zusammenhang mit dem Fall Luise gebracht wird“, so die Polizei. Das Video stamme jedoch aus Schleswig-Holstein.

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, welches fälschlicherweise in Zusammenhang mit dem Fall #Luise gebracht wird. In dem Video ist NICHT Luise aus #Freudenberg zu sehen. Das Video stammt zweifelsfrei aus #SchleswigHolstein. Bitte teilen Sie keine Falschmeldungen! — Polizei NRW SI (@polizei_nrw_si) March 21, 2023

Der Fall Luise sorgte in der ganzen Bundesrepublik für Entsetzen. Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen hatten die Gewalttat gestanden. Mit mehreren Messerstichen sollen sie Luise am 11. März in einem abgelegenen Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getötet haben. Die mutmaßlichen Täterinnen und das Opfer waren Klassenkameradinnen. Zum Motiv machte die Polizei mit Verweis auf die noch strafunmündigen Kinder keine Angaben. Vermutlich hätten „irgendwelche Emotionen“ eine Rolle gespielt.

Laut Focus online sollen die mutmaßlichen Täterinnen aus Rache gehandelt haben. Offenbar ist die tödliche Messerattacke nach einem Streit unter den Schülerinnen passiert. Luise soll sich angeblich über eines der beiden Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis lustig gemacht haben. Die vielen Messerstiche würden ein Indiz dafür sein, dass die mutmaßlichen Täterinnen viel Hass auf ihr Opfer gehabt haben müssen, sagte ein Ermittler Focus online. Genauere Hintergründe und in welcher Form das passiert sein soll, war zunächst unklar.