Ein offenbar unschuldiger Deutscher hat in Österreich knapp zwei Monate in Untersuchungshaft verbracht. Wegen einer Verwechslung saß der 30-Jährige 59 Tage hinter Gittern, berichtet die österreichische Kronen-Zeitung. Schuld daran war sein Vorname.



Kevin L., der seit 2019 in Ungarn lebt, wurde dem Bericht zufolge vorgeworfen, im Oktober 2022 gemeinsam mit anderen Dieben vier Friedhöfe in Oberwart, Pinkafeld, Pinggau und Rohrbach/Lafnitz aufgesucht zu haben. Die Gruppe habe Kreuze, Statuen und Vasen von 48 Ruhestätten im Wert von 50.000 Euro gestohlen.

Eine Handydaten-Auswertung der Polizei hatte ergeben, dass das Telefon von Kevin L. an den Tatorten eingeloggt war. Doch bei der Verhandlung kam nun heraus: Der Beschuldigte hatte die ausgeborgte SIM-Karte bereits Anfang 2020 an ihren rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Gericht in Österreich: Falscher Kevin wiegt doppelt so viel

Nicht nur die Handydaten hatten zur Verwechslung beigetragen: Einer der anderen Tatverdächtigen sagte, er kenne einen Kevin aus der Stadt Szombathely. Dieser sei 1,75 Meter groß und 65 Kilogramm schwer. Kevin L. ist jedoch den Berichten zufolge doppelt so schwer und lebte 120 Kilometer von der angegebenen Stadt entfernt. Ein Foto wurde bei der Vernehmung offenbar nicht vorgelegt.

Bei der Verhandlung am Mittwoch korrigierte der mutmaßliche Dieb seine Aussage und erklärte, er habe Kevin L. „wegen des Vornamens mit dem Cousin meines Kompagnons verwechselt“. Kevin L. habe er noch nie gesehen. „Die SIM-Karte habe ich gekauft und sie in mein Handy eingebaut“, sagte der mutmaßliche Dieb vor Gericht. „Beim Raub waren wir nur zu zweit. Tut mir echt leid.“

Das Gericht ließ die Anklage gegen den falschen Kevin umgehend fallen. Kevin L. konnte das Justizzentrum in Eisenstadt am Mittwoch verlassen. Er erhält zwar nun eine Haftentschädigung von bis zu 100 Euro pro Tag, doch die Zeit in U-Haft wird er nicht zurückbekommen. „Ich habe den dritten Geburtstag meiner Tochter verpasst und ihre Einschulung in den Kindergarten“, sagte der Deutsche der Kronen-Zeitung. „Aber ich bin froh, dass der Albtraum ein Ende hat.“