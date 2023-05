Lizenz zum Falschparken? Ministeriumsmitarbeiter kommen oft ungeschoren davon

Wer in einem Bundesministerium oder einer nachgeordneten Behörde arbeitet, muss sich offenbar weniger Gedanken um Strafzettel machen als Durchschnittsbürger – zumindest bei Autofahrten im Dienst. Wie der Spiegel unter Berufung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion an die Bundesregierung berichtete, kommen die Staatsbediensteten bei Verstößen im Straßenverkehr oft ohne Bußgeld davon.

Begeht ein Ministeriumsmitarbeiter eine Ordnungswidrigkeit im Dienstfahrzeug, wenden sich Polizei oder Ordnungsamt nämlich direkt zur Namensabfrage an das jeweilige Ministerium. Die Linksfraktion wollte unter anderem erfahren, wie viele solcher Abfragen zuletzt gestellt wurden. Aus der Antwort der Bundesregierung wird klar ersichtlich, welches Ministerium die meisten Verkehrsdelikte zu verantworten hat.

Strafzettel im Dienst: Bundesinnenministerium ist Knöllchenkönig

Spitzenreiter im Knöllchensammeln ist demnach mit großem Abstand das Bundesinnenministerium (BMI). 1796 Fahrerabfragen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung registrierte das Ministerium allein bis Ende April. Das liegt allerdings auch an den vielen nachgeordneten Behörden, die dem BMI unterstehen. Insgesamt 19 Behörden und Einrichtungen sind an das Ministerium angeschlossen, darunter auch die Bundespolizei. Wie viele der insgesamt 85.ooo Beschäftigten einen Dienstwagen fahren, verriet das BMI auf Nachfrage des Spiegels jedoch nicht.

Platz zwei – mit entsprechend großem Abstand – belegte das Bundesverkehrsministerium mit insgesamt 71 Abfragen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium wurde 25 Mal nach dem Namen eines Verkehrssünders gefragt, das Finanz-, Bildungs- und Justizministerium jeweils nur ein einziges Mal. Insgesamt handelte es sich laut Antwort der Bundesregierung in den meisten Fällen um Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Parkverstöße.

Grüne: „Gleiches Recht für alle, auch im Straßenverkehr“

Wie ebenfalls aus der Antwort hervorging, blieb wohl ein Großteil der im Dienst begangenen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr ungesühnt. Das liegt daran, dass die Behörden in vielen Fällen von einer „Übermittlungssperre“ Gebrauch machen können – etwa aus Sicherheitsbedenken. Dann muss der Name des jeweiligen Bleifußes oder Falschparkers auch auf Nachfrage der Polizei nicht genannt werden. So wurde im Fall des Bundesinnenministeriums nur in 362 von 1796 Fällen ein Fahrzeugführer benannt.

Kritik an der Verschwiegenheit der Ministerien war Anfang des Jahres bereits in Sachsen-Anhalt laut geworden. Eine Recherche des MDR hatte in dem Bundesland ähnliche Zustände offenbart, die dortige Landesregierung betreffend. Die Landtagsfraktion der Linken nannte die Praxis „rechtsstaatlich extrem bedenklich“. Doppel-Standards für Fahrten der Ministerien gefährdeten demnach auch das Vertrauen der Menschen in die Regierung. Auch die Grünen missbilligten das Vorgehen Ministerien: „Wir erwarten, dass gleiches Recht für alle gilt, auch im Straßenverkehr“, erklärten die Abgeordneten.