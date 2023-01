In diesem Berliner Bezirk werden Falschparker am häufigsten abgeschleppt Mehr als 34.000 Autos wurden im vergangenen Jahr in Berlin umgesetzt. In einem Bezirk sogar 6000 Mal. dpa / Kathrin Merz

Die meisten Falschparker wurden 2022 in Mitte umgesetzt. iIago/Jürgen Ritter

Berlin -In Berlin-Mitte sind im vergangenen Jahr rund 6000 falsch geparkte Autos umgesetzt worden. Das sei ein Höchststand in Berlin, teilte die zuständige Stadträtin Almut Neumann (Grüne) am Donnerstag mit. Demnach seien in ganz Berlin im vergangenen Jahr rund 34.340 Autos umgesetzt worden. Der Anteil von Mitte betrage den Angaben zufolge mehr als 17 Prozent.