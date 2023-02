Familie grillt auf Balkon - Dachgeschoss brennt ab Ein Grill gehört in den Garten und nicht auf den Balkon. Was passieren kann, wenn man diese Regel missachtet, musste ein 50-Jähriger in Baden-Württemberg erl... dpa

Ein Grill hat in Essingen in Baden-Württemberg das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen gesetzt. a Marius Bulling/Ostalb Network/dp

Essingen -Ein Grill hat in Essingen (Ostalbkreis) das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen gesetzt. Bei dem Brand am Dienstagabend sei ein 50-Jähriger leicht verletzt worden und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro sei entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann hatte mit seiner Familie auf dem Balkon der Wohnung gegrillt.