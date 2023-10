Die von der Hamas verschleppte deutsche Geisel Shani Louk ist offenbar tot. Das teilte ihre Familie am Montag mit. „Mit großer Trauer geben wir den Tod meiner Schwester bekannt“, schrieb ihre Schwester am Montagmorgen auf Instagram. Laut n-tv sagte ihre Mutter zudem: „Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist.“ Das habe ihr das israelische Militär mitgeteilt.

Auf einem Video war die 22-Jährige zuvor halb nackt auf einem Pick-up-Truck zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen zu sehen, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ihre Mutter hatte sie anhand ihrer Tattoos erkannt. Laut Spiegel wurde Louks Bankkarte in Gaza benutzt.

Mehr als 200 Menschen offenbar von Terroristen verschleppt

Shani Louk hat dem Spiegel zufolge nie in Deutschland gelebt, hat aber die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft und war mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Der jüdische Vater ist Israeli.

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mehr als 200 weitere Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch die 22-jährige Shani Louk. (mit dpa)