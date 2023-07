Berufstätige Mütter im Osten anerkannter als im Westen Deutschlands

Die Balance zwischen Job und Familie zu wahren, ist oft nicht einfach. Bei der Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Müttern sind die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland laut einer Studie größer als zwischen Westdeutschen und der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte. So befürworteten in Ostdeutschland geborene Befragte einen Vollzeitjob von Müttern auch dann stärker, wenn das Kind erst zwei Jahre alt ist, teilte die Stiftung Ravensburger Verlag am Montag mit.

Demnach sagte im Osten gut jeder vierte Befragte, es sei in Ordnung, wenn Mütter von zweijährigen Kleinkindern zu 100 Prozent arbeiteten. Unter den Westdeutschen und zugewanderten Osteuropäern war nur jeder Zehnte dieser Ansicht. Bei Menschen aus dem asiatischen und afrikanischen Kulturkreis war die Zustimmung noch geringer.

Die Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), das die Studie in Auftrag gegeben hat, Katharina Spieß, sagte, diese Unterschiede erklärten sich auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung aufgrund der unterschiedlichen Historie der beiden deutschen Staaten. Während die meisten Mütter im Westen als Hausfrauen zu Hause blieben, war es in der DDR üblich, dass Mütter in Vollzeit gearbeitet haben.

Kind jünger als zwei Jahre: Welches Arbeitsmodell wird favorisiert?

Für die Studie wurden den Teilnehmern fiktive Familienkonstellationen präsentiert, die sich jeweils beim Alter des jüngsten Kindes unterschieden. Für diese Konstellationen wurden die idealen Erwerbsumfänge für Mütter und Väter abgefragt. Die meisten Befragten – sowohl Frauen als auch Männer– sind demnach der Meinung, dass Mütter einer Teilzeitarbeit nachgehen sollten, wenn das jüngste Kind zwei Jahre alt ist. Je älter es ist, desto eher wird befürwortet, dass Mütter einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen.

Die Erwerbsbeteiligung von Müttern in Deutschland ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich angestiegen. 2022 gingen in Westdeutschland 73 Prozent aller Mütter mit minderjährigen Kindern einer bezahlten Tätigkeit nach, in Ostdeutschland 75 Prozent aller Mütter – die meisten von ihnen in Teilzeit.