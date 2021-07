Berlin - Model Rebecca Mir hat ganz offensichtlich Fans bei der Polizei Berlin. Die ehemalige Teilnehmerin von Heidi Klums Show Germanys Next Topmodel und Tänzerin bei Let's Dance war jetzt für ein Fotoshooting in der Hauptstadt. An verschiedenen Locations im Bezirk Mitte wurde fleißig geshootet, unter anderem am Gendarmenmarkt und vor der Staatsoper an der Straße Unter den Linden. Hier fuhr dann plötzlich ein Streifenwagen der Polizei Berlin vor, mindestens ein Beamter stieg aus und ging auf das Model zu.

Rebecca Mir teilte dazu bei Instagram mit: „Polizei hält an...kurzer Herzstillstand...“ Doch statt Ärger oder gar Handschellen gab es die höfliche Anfrage für ein gemeinsames Foto. Die Polizei sei „sehr nett“ gewesen, so das Model weiter. Auf einem Foto, dass auf einer Instagramstorie bei Rebecca Mir gepostet wurde, ist die fragliche Szene zu sehen.