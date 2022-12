WM-Sieg: Feiernde Marokko-Fans lösen in Berlin Polizeieinsatz aus

Nach dem Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft gab es mehrere Fanpartys in der Stadt. In Neukölln musste die Polizei einschreiten.

Berlin -Nach dem Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar haben am Samstag mehrere Hundert Fans in Berlin ausgelassen gefeiert. Kurz nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal gab es laut Polizei eine Siegesparty von Marokko-Fans mit etwa 300 bis 400 Leuten im Berliner Stadtteil Neukölln.

Ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes sagte, die Feier auf der Sonnenallee laufe nicht ganz so, wie sich die Polizei das vorstelle. Zahlreiche Beamte mussten ausrücken, um die Situation auf der Straße in den Griff zu bekommen. Es kam in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Fans zündeten laut Polizei auch Böller und Raketen. Das ist eigentlich nur zu Silvester oder mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt.

Es gab auch Festnahmen, die genaue Zahl stand aber zunächst nicht fest. Nach dem Anpfiff des Viertelfinales England/Frankreich um 20 Uhr wurde es der Polizei zufolge ruhiger - wohl, weil die Leute wieder vor die Fernseher gezogen sind, wie es hieß.

Am Alexanderplatz, vor dem Brandenburger Tor und Am Hardenberg-Platz in der City West wurde ebenfalls ausgelassen gefeiert. Hunderte marokkanische Fans versammelten sich, tanzten und sangen. Auch in anderen Städten (vor allem in Nordrhein-Westfalen) feierten Tausende marokkanische Fans auf den Straßen. In Düsseldorf musste die Polizei ebenfalls einschreiten, weil es zu dichtem Gedränge kam.