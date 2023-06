Farb-Attacke der Letzten Generation: Sylter Whiskeymeile glänzt Orange

Die Sylter Nobelmeile ist in Orange getaucht: Klimaaktivisten der Letzten Generation besprühten Luxusläden mit Farbe. Auch eine Kritik an Kanzler Olaf Scholz.

Die Protestaktionen der Letzten Generationen auf Sylt gehen weiter. Nach Privatjets, 5-Sterne Hotels und Golfplätzen sind Luxusläden auf der Urlaubsinsel an der Reihe. Klimaaktivisten haben am Freitagmittag die Sylter Nobelmeile Strönwai, auch bekannt als Whiskeymeile, in orangene Farbe getaucht. Sechs Unterstützer und Unterstützerinnen der Klimabewegung besprühen den Juwelierladen Wempe und die Luxusboutique Gallery Michael Meyer von außen mit Farbe aus Feuerlöschern und Eimern. Besonders hat es das Reetdach und das Fenster der Boutique getroffen.

Sie richten ihre Nachricht direkt an den Kanzler: Auf ihren Bannern steht „Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?“ und „Art. 20a GG = Leben schützen“. Nach eigener Aussage möchten sie mit ihrem Protest den Überkonsum der Superreichen kritisieren – und die Regierung. Sie bezeichnen diese als Hauptverursacher der Klimakatastrophe. Die Polizei war schon nach einigen Minuten der Protestaktion vor Ort.