Farbattacke auf Weltzeituhr: Bezirk Mitte will Geld von Letzter Generation

Der Bezirk Mitte will die Kosten für die Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr der Letzten Generation in Rechnung stellen. Zwar werde das Bezirksamt zunächst in Vorleistung gehen und die Reinigung der Weltzeituhr bezahlen, sagte dessen Sprecher Christian Zielke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig werde der Bezirk gegenüber den mutmaßlichen Verursachern aber Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Namen der Verursacher seien der Polizei bekannt. „Eine Strafanzeige wurde durch den Bezirk gestellt.“



Die Beseitigung der orangen Farbe, die Aktivisten der Letzten Generation Mitte Oktober auf die Weltzeituhr gesprüht hatten, hat dem Bezirksamt zufolge rund 14.000 Euro gekostet. Mittlerweile ist die Farbe den Angaben zufolge komplett entfernt, auch Schäden an der Beleuchtung sind behoben worden.

Bereits Mitte September hatte die Klimaschutzgruppe auch das Brandenburger Tor besprüht. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bezifferte die Kosten für die Beseitigung am Montag auf 115.000 Euro und kündigte ebenfalls an, sie den Klimaschutzaktivisten in Rechnung zu stellen.