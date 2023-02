Fasnet: Schlauch und Spahn streiten vor Narrengericht Hunderte Narren feiern Fasnet im Berliner Botschaftsviertel. Vor dem Narrengericht streiten sich zwei prominente Politiker. Zu sehen gibt es „Schwaben Bashin... dpa

Volle Biergläser stehen zwischen den Beinen von Musikern. Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin -In der Hauptstadt kommen Menschen aus aller Welt zusammen - sogar Schwaben und Berliner. Vor dem Stockacher Narrengericht verhandelten zwei bekannte Gesichter aus der Bundespolitik über das ewige Streitthema: Schwaben in Berlin. „Berlin steht für Vielfalt, der Schwabe steht für Einfalt“, sagte Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der proppenvollen Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin. Mehr als 200 Narren aus Stockach im Landkreis Konstanz hatten sich in ihrem Häs, wie die Fastnachts-Tracht im Südwesten genannt wird, auf den Weg nach Berlin gemacht.