Fassungslosigkeit nach schwerem Zugunglück in Griechenland Zwei Züge rasen auf denselben Schienen frontal ineinander. Dutzende Menschen kommen ums Leben. Noch laufen die Rettungsarbeiten, doch es wird bereits über di... Takis Tsafos und Alexia Angelopoulou , dpa

Feuerwehrleute arbeiten am Unfallort. Dutzende Menschen starben, mehr als 50 wurden schwer verletzt. Vaggelis Kousioras/AP

Athen -Bei Tagesanbruch wird das Ausmaß des schweren Unglücks erst deutlich: Die Unfallstelle gleicht einem Trümmerfeld, die vorderen Waggons beider Züge wurden durch den Aufprall geradezu zusammengefaltet und brannten zum Teil aus, wie Drohnenaufnahmen im griechischen Staatsfernsehen zeigen. Mindestens 35 Menschen kamen am späten Dienstagabend beim Frontalzusammenstoß eines Personen- und eines Güterzugs in Mittelgriechenland ums Leben. Mindestens 66 Passagiere wurden teils schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.