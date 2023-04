Fast 100 Geldautomaten seit 2018 in Berlin gesprengt Banküberfälle waren in früheren Zeiten beliebt, als Banken noch Geld am Schalter herausgaben. Schon lange liegen die Scheine in Automaten - und auch die zieh... dpa

Berlin (dpa/bb) -Fast 100 Geldautomaten haben Kriminelle in den vergangenen Jahren in Berlin gesprengt oder versucht zu sprengen. Das geht aus einer Auflistung der Polizei zu den Jahren seit 2018 hervor. Aber nur etwa ein Drittel der Taten war erfolgreich, so die Polizei. Im Zusammenhang mit den Automatensprengungen gab es zwölf Festnahmen. Anfangs verwendeten die Täter bei diesen Sprengungen Gas, später dann häufiger richtige Sprengsätze. Durch die Explosionen werden oft Teile der Bank oder sogar benachbarte Häuser stark beschädigt.