Fast 440 Tonnen Kampfmittel in Brandenburg entdeckt Fast 440 Tonnen Kampfmittel wie Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg sind in diesem Jahr in Brandenburg entdeckt und sicher entsorgt worden. Darunte... dpa

ARCHIV - Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt nach der Entschärfung am Fundort. Julian Stähle/ZB/dpa/Archivbild

Potsdam -Fast 440 Tonnen Kampfmittel wie Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg sind in diesem Jahr in Brandenburg entdeckt und sicher entsorgt worden. Darunter seien 140 größere Sprengbomben, 800 Brandbomben und ebenso viele Minen, 11.400 Raketen und rund 37.000 Granaten gewesen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Mit rund 438 Tonnen seien gegenüber dem Vorjahr gut ein Drittel mehr Kampfmittel entdeckt und beseitigt worden. Dies hänge mit Einzelmaßnahmen wie etwa der Beräumung von Sprengtrichtern in Hohenleipisch (Elbe-Elster) zusammen, so das Ministerium.