Fast 8,5 Millionen sehen den Bremer „Tatort“

Der „Tatort“-Krimi aus Bremen war am Sonntagabend mit Abstand die erfolgreichste Primetime-Sendung. 8,48 Millionen Menschen (27,9 Prozent) verfolgten ab 20.1...

ARD/RB TATORT: DONUTS, am Sonntag (02.04.23) um 20:15 Uhr im ERSTEN.Im „Tatort: Donuts“ ermittelt Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) in Bremerhaven in der Auto-Tuning-Szene – und wird mit der eigenen Familie konfrontiert.© , honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter RB-Sendung und bei Nennung "Bild: Radio Bremen" (S2). Radio Bremen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 28100 Bremen, Tel: 0421/246-41017, Fax: -41096, presseinfo@radiobremen.de, www.radiobremen.de/presse Radio Bremen