Fast fünf Millionen Menschen sehen ARD-Drama „Wolfswinkel“ Quiz, Drama, Krimi, Thriller: Das Angebot der Sender an die Zuschauer war am Mittwochabend bunt. Doch nur einer konnte sich an die Spitze vor allen anderen s... dpa

PRODUKTION - Die Schauspielerin Claudia Eisinger spielt in der WDR/ARD-Produktion «Wolfswinkel» eine der Hauptrollen. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Das politische Drama „Wolfswinkel“ hat am Mittwochabend das Quotenrennen gewonnen. Den Film mit Annett Sawallisch, Claudia Eisinger und Alina Levshin über ein Dorf in Brandenburg, in dem sich Rechtsradikale ausbreiten, guckten sich ab 20.15 Uhr im Ersten 4,99 Millionen Menschen (19,3 Prozent) an.