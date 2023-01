Fast neun Millionen sehen Ludwigshafener „Tatort“ Der Ludwigshafener „Tatort“ hat am Sonntagabend mit Abstand die meisten Zuschauer angelockt. 8,99 Millionen (28,2 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall „... dpa

Berlin -Der Ludwigshafener „Tatort“ hat am Sonntagabend mit Abstand die meisten Zuschauer angelockt. 8,99 Millionen (28,2 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall „Lenas Tante“, in dem Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in einem Seniorenheim ermittelt.