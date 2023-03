Ramadan beginnt: Berliner Muslime laden zum Fastenbrechen ein Der Fastenmonat Ramadan beginnt offiziell an diesem Mittwochabend. Berliner Muslime bereiten sich vor und hoffen auf Begegnungen mit nicht-muslimischen Deutschen. dpa

Die Mevlana Moschee am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Schöning/imago

Berlin -Zu Beginn des Fastenmonats Ramadan hoffen Muslime in der Hauptstadt auf Begegnungen mit anderen Berlinern. „Ramadan ist inzwischen eine Zeit geworden, in der muslimische Traditionen positiv wahrgenommen werden“, sagte Imam Kadir Sanci von der multireligiösen Stiftung House of One der Deutschen Presse-Agentur. Die Einladungen zum Fastenbrechen hätten eine starke soziale Funktion und brächten muslimische sowie nicht-muslimische Deutsche zusammen.