Faszination Spreewald: Rekordzahl an Übernachtungen

ARCHIV - Mit einem Kahn sind Besucher zum Weihnachtsmarkt im Freilandmuseum des Spreewaldorfs Lehde unterwegs. Patrick Pleul/dpa

Vetschau -Der Spreewald in Südbrandenburg hat nach Angaben des Tourismusverbandes Spreewald in diesem Jahr so viele Besucher angezogen wie zuletzt vor der Corona-Pandemie. Mit 2,1 Millionen erwarteten Übernachtungen bis zum Ende des Jahres übertreffe die Zahl das Rekordjahr 2019 sogar noch um 100.000 Übernachtungen, teilte der Verband am Mittwoch mit. Bis Ende September 2022 seien bereits 1,7 Millionen Übernachtungen registriert worden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste liege demnach bei etwa drei Tagen - verglichen mit den Vorjahren ein leichter Anstieg. Die meisten Gäste besuchten den Spreewald in den Monaten Mai bis Oktober.