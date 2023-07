Washington -Haley’s Coronet verleibt sich NGC 1531 ein: Wie eine kleine und eine große Galaxie kurz vor der Verschmelzung aussehen, zeigt eine neue Aufnahme einer speziellen Kamera des amerikanischen Energieministeriums.

Die von der National Science Foundation der USA veröffentlichte Aufnahme dieser Dark Energy Camera, die auf einem Teleskop in Chile angebracht ist, zeigt die 55 Millionen Lichtjahre entfernte Spiralgalaxie NGC 1532.

Galaxien kurz vor der Verschmelzung: „Tauziehen“ von Anziehungskräften

Die auch unter dem Namen Haley’s Coronet bekannte Galaxie befinde sich auf dem Bild in einer Art „Tauziehen“ von Anziehungskräften mit der Zwerggalaxie NGC 1531. Das Bild zeigt, dass auch die Schwerkraft des kleinen Begleiters auf den großen Nachbarn einwirkt und einen der Spiralarme aus der galaktischen Ebene hebt. Es handele sich um die Vorstufe der zukünftigen Verschmelzung. Diese die Schwerkraft verbundenen Galaxien werden schließlich zu einer einzigen, da NGC 1532 seinen kleineren Begleiter vollständig verschlingt.

„Dieses einseitige kosmische Tauziehen ist eine Momentaufnahme davon, wie große Galaxien wachsen und sich entwickeln, indem sie kleinere Galaxien verschlingen und deren Sterne und sternbildendes Material absorbieren“, teilt die National Science Foundation mit. Ein ähnlicher Prozess habe sich in der Milchstraße möglicherweise sechsmal in der Vergangenheit ereignet und riesige Ströme von Sternen in der Milchstraße hinterlassen.