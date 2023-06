Faust- und Knüppelschläge bei Streit von Jugendlichen

In Potsdam sind mehrere Jugendliche aufeinander losgegangen - unter anderem mit einem Holzknüppel. Ein 15-Jähriger soll am Dienstag einen Gleichaltrigen zunä...

Brandenburg -In Potsdam sind mehrere Jugendliche aufeinander losgegangen - unter anderem mit einem Holzknüppel. Ein 15-Jähriger soll am Dienstag einen Gleichaltrigen zunächst verbal angegangen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach soll er dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und nachgetreten haben, als er bereits am Boden lag. Die Tat im Nuthepark wurde von Menschen beobachtet, die die Polizei verständigten.

Ein weiterer Jugendlicher soll zudem einem anderen mit einem Holzknüppel auf den Rücken geschlagen haben. Die neun Menschen der Gruppe sind der Polizei zufolge zwischen 15 und 21 Jahre alt und untereinander bekannt. Die Polizei geht deshalb von einem bereits länger andauernden Zwist aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Angreifer geflohen. Die mutmaßlichen Opfer erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung.