FC Bayern: Trennung von Kahn war „nicht einvernehmlich“

Die Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern ist laut Aussage von Clubpräsident Herbert Hainer „nicht einvernehmlich“ über die Bühne gegangen. „Das war sehr emotional, und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen“, sagte Hainer am Sonntag in München über das entscheidende Gespräch mit Kahn am vergangenen Donnerstag. Dann habe am Freitagabend der Aufsichtsrat des Fußball-Rekordmeisters getagt „und die Abberufung von Oliver Kahn beschlossen“. Bei Salihamidzic sei die Trennung einfacher verlaufen.

Die Bayern hatten die Trennung von Vorstandschef Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) unmittelbar nach dem Titelgewinn durch das 2:1 beim 1. FC Köln verkündet.

Der Rauswurf von Kahn und Salihamidzic

Der vor zwei Jahren an die Spitze des Vorstands aufgerückte Kahn hatte beim 2:1-Sieg in Köln auf der Tribüne gefehlt. „Weil es mir vom Club untersagt wurde“, wie der 53-Jährige twitterte. „Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern“, sagte Kahn später bei Sky. „Ich habe viel gelernt. Der FC Bayern ist etwas Besonderes, ein Club, der immer Erfolg haben wird. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Zeit“, sagte Salihamidzic.

Die Erklärung des FC Bayern

Die Entscheidung sei dem Aufsichtsrat nicht leicht gefallen, versicherte Vereinschef Hainer. Die „Gesamtentwicklung“ sei aber der Grund für den Beschluss. Kahn und Salihamidzic wird eine verfehlte Personalpolitik bei der Zusammenstellung des Kaders vorgeworfen. Auch die Abwicklung des plötzlichen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgte für heftige Debatten.

Die Kritik am Umgang der Bayern mit Oliver Kahn

Beobachter kritisierten die Kommunikation der Münchner so kurz nach dem entscheidenden Saisonspiel scharf. „Das ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren“, sagte Sky-Experte Dietmar Hamann. „Irre. Mir fehlen wirklich die Worte. Art und Weise, Zeitpunkt“, sagte der frühere Bayern-Profi Sandro Wagner im ZDF. Der ehemalige Münchner Toni Kroos sagte dem Portal Real total zum Umgang der Bayern mit Kahn: „Das ist jetzt nicht meine Baustelle, aber es gibt mittlerweile schon ein Bild ab, das ein bisschen bedenklich ist.“

Oliver Kahn widersprach unterdessen Medienberichten, laut denen er die Nachricht über seinen erzwungenen Abschied vom FC Bayern höchst emotional aufgenommen haben soll. „Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht“, schrieb Kahn am Sonntagvormittag bei Twitter. Er habe am Freitag am Telefon mit Club-Präsident Herbert Hainer „ein ruhiges und sachliches Gespräch“ geführt und sich „lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde“.

Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht. Ich habe am Freitag einen Anruf von Herbert Hainer bekommen, in welchem mir die Entscheidung mitgeteilt wurde. Es war ein ruhiges und sachliches Gespräch. Ich habe… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 28, 2023

„Am Samstagmorgen habe ich die Mitteilung erhalten, dass ich nicht mit zum Spiel kann. Auch diese Entscheidung habe ich ruhig entgegen genommen“, schrieb Kahn am Sonntag. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich freue mich wahnsinnig über diese Meisterschaft und freue mich für Mannschaft, Trainer und unsere Fans.“ Ursprünglich war die Aufsichtsratssitzung des Rekordmeisters mit Personalentscheidungen erst für Dienstag geplant gewesen.

Die Nachfolge

Der bisherige Finanzvorstand Dreesen übernimmt den Posten von Kahn. Ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht. Im Gespräch ist einmal mehr Max Eberl, derzeit bei RB Leipzig im Amt. Genannt wird auch der Name von Eintracht Frankfurts Sportchef Markus Krösche. Der Bild am Sonntag zufolge rückt Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat. Er soll die Münchner bei der Kaderplanung für die neue Saison beraten.

Bayern-Präsident Herbert Hainer kommentierte die von mehreren Medien genannten Namen als Kandidaten für den vakanten Posten des Sportvorstands. „Natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht von A bis Z“, sagte Hainer am Sonntag in München über die Suche nach einem Nachfolger von Hasan Salihamidzic. „Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, aber es ist noch zu früh, und ich werde hier über keine Namen spekulieren.“

Der neue Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte, es gebe im Aufsichtsrat auch durch die angekündigte Berufung von Ex-Chef Karl-Heinz Rummenigge „viel, viel Expertise im Sport“. Es habe schon einmal eine Zeit ohne Sportchef gegeben, als Matthias Sammer 2016 ausgeschieden war. „In dieser Zeit habe ich sehr intensiv mit Karl-Heinz Rummenigge das Transfergeschäft betrieben, und das war ja nicht ganz unerfolgreich, wenn man sich die Jahre anschaut“, sagte Dreesen, der zu dieser Zeit Finanzchef gewesen war.

Es werde „in absehbarer Zeit einen Sportvorstand“ geben. Neben Rummenigge und „vor allem“ Trainer Thomas Tuchel bringe auch Club-Patron Uli Hoeneß weiterhin sein Wissen mit ein.