Schalke schafft die Sensation: Leverkusen verliert gegen Köln

Zum Auftakt des 31. Spieltages wurde es turbulent. Bayer Leverkusen patzt zu Hause gegen Köln. Schalke siegt sensationell in Mainz.

Bayer Leverkusen hat die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom verpatzt. Das Team von Trainer Xabi Alonso verlor am Freitagabend im Rheinderby gegen den 1. FC Köln mit 1:2 (1:2) und verließ nach zuvor 14 Pflichtspielen ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer den Platz. Matchwinner für die Kölner, die sich über die Verlegung der Partie vom Sonntag auf den Freitagabend geärgert hatten, war Stürmer Davie Selke mit seinem ersten Doppelpack seit mehr als fünf Jahren (14./36. Minute). Für Bayer hatte Amine Adli zwischenzeitlich ausgeglichen (28.).

Dem FC Schalke 04 gelang im Tabellenkeller ein Befreiungsschlag. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marius Bülter in der zwölften Minute der Nachspielzeit gewannen die Gelsenkirchener beim FSV Mainz 05 mit 3:2 (1:0). Bülter (26.) und Tom Krauß (60.) hatten zuvor zweimal die Führung für Schalke erzielt. Mainz gelang durch Leandro Barreiro (53.) und Aaron (70.) zweimal der Ausgleich. Während die 05er mit 45 Punkten einen Dämpfer im Rennen um die internationalen Startplätze erlitten, kletterte Schalke mit 30 Zählern als 14. vorerst aus der Abstiegszone.