FDP-Chef Christoph Meyer: Wegner hat die CDU-Inhalte für sein Amt verkauft

Der Bundestagsabgeordneter Christoph Meyer, gleichzeitig Hauptstadtchef der FDP, erklärt im Interview mit der Berliner Zeitung, welche Fehler der neue Senat um den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) jetzt schon gemacht hat, welche Posten im Senat die FDP gerne besetzt hätte und warum ein Vergleich seiner Partei mit dem Bundesligaabsteiger Hertha BSC schwierig ist.

Berliner Zeitung: Herr Meyer, die FDP ist aus dem Abgeordnetenhaus geflogen, in Bremen schaffte sie am Sonntag knapp den Einzug. Wie fühlt es sich eigentlich an, immer mit der Fünf-Prozent-Hürde zu kämpfen?

Christoph Meyer: Erst einmal freue ich mich für die Bremer FDP über den erneuten Einzug in die Bürgerschaft. Für uns Freie Demokraten ist das ein gutes Zeichen, wir werden auch bei den weiteren Landtagswahlen in diesem Jahr erfolgreich zu sein. Der Bundestrend zeigt nach oben, hier liegt die FDP zwischen 8 und 9 Prozent. Wir machen unsere Punkte in der Ampel-Koalition deutlich. Solide Haushaltspolitik, die klarmacht, dass das Geld nur ausgegeben werden kann, wenn es vorher erwirtschaftet wurde. Klimapolitik, die sich an dem Machbaren orientiert und nicht für die Menschen unbezahlbar ist. Zuwanderungspolitik, welche nicht in die Sozialsysteme geht, sondern an den Bedarfen in unserer Gesellschaft incl. einem Einbürgerungsrecht, welches hier ebenfalls notwendige Korrekturen vorsieht, die über Jahrzehnte verschlafen wurden. Synthetische Kraftstoffe gegen das Verbrenner-Aus, Planungsbeschleunigung, damit es in Deutschland wieder vorangeht. Die Liste der FDP-Erfolge in dieser Regierung ist beeindruckend, obwohl wir kleinster Partner sind und oft diametrale Ansichten in der Ampel zusammenprallen. Für unsere Erfolge lohnt es sicher aber.

Ein bisschen klingt das so wie bei Hertha BSC oder sind Sie eher das Union Berlin der Politik?

Sportvergleiche in der Politik sind immer schwierig. Wir kämpfen für ein wettbewerbsfähiges Deutschland mit soliden Finanzen, mit einer starken Bildungspolitik, einem wehrhaften Rechtsstaat und neuen Technologien, die Energie bezahlbar macht und gleichzeitig das Klima schützt. Das gelingt als Mannschaft. Hertha ist mein Heimatverein und darum hoffe ich, dass sie schnell wieder aufsteigen werden und wenn Union in der Champions-League spielt, freue ich mich.

Wenn CDU und SPD Sie in Berlin als Juniorpartner mit in die Koalition geholt hätten, mal so ganz theoretisch, welche Senatsposten würde die FDP übernehmen wollen?

Ich denke, dass wir in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft/Wissenschaft sowie beim Thema Bauen/Wohnen das Beste für die Stadt leisten könnten. Seit Jahrzehnten verfehlt der Berliner Senat die Neubauziele in der Stadt. Weniger Baugenehmigungen, zu wenige neue Wohnungen und auch die starren Vorschriften sind ein enormes Hindernis – zulasten aller Berliner. Wir können uns faire Mieten selber bauen – dazu braucht es aber auch eine Landesregierung, die nicht Wohnungsankäufe oder Enteignungsfantasien auf ihre Agenda setzt. Nicht anders sieht es im Bereich der Berliner Wirtschaft aus. Die Stadt braucht ein durchgreifendes Verständnis für die Nöte und Belange von Unternehmen. Eine moderne und schlankere Berliner Verwaltung wäre hier der erste Anknüpfungspunkt. Berlin bleibt in so vielen Bereichen hinter seinen Möglichkeiten, dass man depressiv werden könnte.

Ist Kai Wegner denn ein guter Regierender Bürgermeister für Berlin?

Das kann man nach ein paar Wochen noch nicht sagen. Die Startschwierigkeiten mit dem knappen Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids und der Wahl von Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister lassen nicht viel Gutes erahnen. Damit zeigt sich, dass diese Koalition von Anfang an tief gespalten ist und es leider nur auf ein „Weiter-so“ für die Stadt hinauslaufen wird. Kai Wegner hat mit bürgerlich-liberalen Inhalten die Wahl gewonnen, um anschließend fast „rot-grün pur“ in dem Koalitionsvertrag zu akzeptieren. Er hat die CDU-Inhalte für das Bürgermeisteramt verkauft. Das ist sicherlich nicht „das Beste für Berlin“. Ich befürchte es bewahrheitet sich, dass diese Berliner CDU eines Korrektives im Senat bedurft hätte, welches sie auf bürgerlichen Kurs gehalten hätte. Das hätte die FDP leisten können. Ich fürchte, der Lack ist bald wieder ab - schade für Berlin.

Wo muss die FDP im Bund und in der Ampel stärker werden, damit es bald auch mal einen Regierungschef von den Liberalen auf Landesebene geben kann? Auf Bundesebene gibt es immer mal wieder Streit um den Haushalt. Es heißt, die Ministerien fordern 70 Milliarden trotz einer Finanzlücke. Die FDP redet gerne von der Zeitenwende im Bundeshaushalt. Kommt die denn wirklich?

Die Zeitenwende ist da und eingeleitet: Wir halten die Schuldenbremse ein und beenden die ausufernde Verteilungspolitik des letzten Jahrzehnts. Wir können nur das ausgeben, was Bürger und Betriebe erwirtschaften. Mit der letzten Steuerschätzung wurde auch nochmal deutlich, wie schlecht es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bestellt ist. Die Steuereinnahmen werden in Zukunft niedriger ausfallen als erwartet – daher muss Wachstumspolitik jetzt endlich ins Zentrum der Bundespolitik. Und für Extrawünsche im Haushalt ist kein Geld mehr da. Wir müssen 35 Milliarden Euro mehr für Zinsen ausgeben als vor zwei Jahren, das ist auch das Resultat falscher Politik der letzten 10 Jahre. Jeder Minister muss jetzt schauen, wo er in seinem Etat konsolidieren und priorisieren kann und welche Ausgaben wirklich notwendig sind. Die Verteilungspolitiker träumen von noch höheren Steuern, um ihren Ausgabenhunger zu befriedigen. Mehrbelastungen für Menschen und Betriebe wird es aber nicht geben, das wird die FDP sicherstellen.