FDP fordert einen Harald-Juhnke-Platz am Kurfürstendamm Harald Juhnke war einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. In seiner Heimatstadt Berlin gibt es keine Straße und keinen Platz, der nach ihm benannt ... dpa

Berlin -Einen Harald-Juhnke-Platz am Kurfürstendamm wünschen sich die Freien Demokraten in Berlin. Einen entsprechenden Antrag hat die FDP-Fraktion in Charlottenburg-Wilmersdorf an die Bezirksverordnetenversammlung gestellt. Darin wird gefordert zu prüfen, wo im Bezirk eine Straße oder ein Platz nach dem 2005 verstorbenen Schauspieler und Entertainer benannt werden könnte.