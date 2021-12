Berlin - Die FDP ist für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Die Fraktionen der Freien Demokraten in Bund und Ländern haben sich heute dafür ausgesprochen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu unterstützen“, erklärte am Mittwochabend in Berlin FDP-Chef Christian Lindner.

Steinmeier sei „eine herausragende Persönlichkeit“ und habe sich „in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht“, betonte Lindner. Die FDP sehe es „mit Sympathie und großem Respekt“, dass der Bundespräsident zu einer weiteren Amtszeit bereit sei.

Steinmeier ist seit 2017 Bundespräsident. Die nächste Wahl für das Amt findet im Februar kommenden Jahres statt. Der frühere SPD-Außenminister hatte schon Ende Mai erklärt, er wolle sich um eine zweite Amtszeit bewerben.