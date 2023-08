FDP will gegen Pläne von Finanzsenator Stefan Evers klagen

Über 100 Tage sind CDU und SPD als neuer Senat nun schon im Amt. Im Interview mit der Berliner Zeitung lässt FDP-Chef Christoph Meyer kein gutes Haar an der neuen Regierung im Roten Rathaus. Christoph Meyer erklärt hier asuführlich, welche Vorhaben er besonders schlimm findet und gegen welchen Senator die FDP sogar vor Gericht ziehen möchte.

Herr Meyer, Schwarz-Rot ist jetzt etwas über 100 Tage im Amt. Fallen Ihnen ein paar Punkte, die beim Berliner Senat richtig schiefgegangen sind?

Das Problem, welches Berlin mit dieser Regierung hat, ist, dass Schwarz-Rot sich schon von Beginn an in ihrer Rolle selbst genügt: Keine Ambition, keine Vision, kein „brennen“ dafür, etwas anders, etwas besser zu machen. Wo nicht angepackt wird, geht auch wenig schief. Bestes Beispiel ist die nun CDU-geführte Bildungsverwaltung: keine neuen Initiativen, keine neuen Impulse, keine Schwerpunktsetzung, eigentlich gar kein Vorankommen. Wir sind im bedächtigen „Weiter-So“. Das reicht nicht.

Kann man das als Fehlstart bezeichnen oder nicht?

Für die Stadt, ja! Fakt ist doch, dass die Vorgängerregierung abgewählt wurde, die Stadt hatte die Nase voll vom Dauerzank, aber vor allem von dem Unvermögen von Rot-Grün-Rot, die Probleme dieser Stadt in den Griff zu bekommen. Ja, es ist ruhiger geworden, die Senatsmitglieder giften sich nicht mehr vor laufenden Kameras an. Aber ich erkenne zum Beispiel nicht, dass dieser Senat die desolate Lage am Wohnungsmarkt durchgreifend angeht, die Finanzen der Stadt ordnet, das Verwaltungschaos beendet, für Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum sorgt. Man könnte auch sagen: man erkennt kein einziges Thema, mit dem Kai Wegner und die Berliner CDU die Wahl gewonnen haben, im Regierungshandeln wieder!

Welche Personalie im Senat hat Sie am meisten überrascht und warum?

Die meisten Senatsmitglieder sind bislang sehr blass. Überrascht oder viel mehr enttäuscht bin ich von Stefan Evers als Finanzsenator. Der von ihm vorgelegte Entwurf des Doppelhaushalts 24/25 ist maximal ambitionslos, es werden erstmal neue gute bezahlte Stellen in der Verwaltung geschaffen. Eine Priorisierung, geschweige denn Konsolidierung findet nicht statt. Mit dem „Klimaschutz-Sondervermögen“ wird offen die Verfassung gebrochen, um noch mehr Geld ausgeben – oder besser Schulden machen - zu können. Die FDP wird hiergegen rechtlich vorgehen. Erschreckend auch die CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg, die vollkommen auf Tauchstation gegangen ist nach einem verunglückten Interview im Frühjahr. Ihre mangelnde Bereitschaft, mit den Klimachaoten in den Konflikt zu gehen, spüren die Berlinerinnen und Berliner fast täglich im Verkehr.

Manchmal denkt man, Kai Wegner könne selbst kaum glauben, dass er jetzt der Regierende Bürgermeister ist, oder?

Ja, es macht den Anschein, dass Kai Wegner in der Rolle des Regierenden Bürgermeisters noch gar nicht angekommen ist. Leiten, führen und eine Idee für die Stadt haben - das alles fehlt ihm. Ich befürchte, dass Kai Wegner das auch eigentlich gar nicht will. Er hat einen Koalitionsvertrag unterschrieben, gespickt mit Konjunktiven, der die eigenen Positionen billig verkauft und viele zentrale Fragen für unsere Stadt unbeantwortet lässt. Dass wir uns unter einem CDU-geführten Senat mit der Frage eines Enteignungsgesetzes auseinandersetzen müssen, ist beschämend. Es zeigt aber, wie inhaltsleer und beliebig die Berliner CDU geworden ist. Dieses Thema zum Beispiel hätte Kai Wegner sofort abräumen müssen. Dass er jetzt fordert die bundesweit geltende Schuldenbremse auszusetzen, um noch mehr Geld ausgeben zu können, zeigt, dass er keinen Kompass und keinen ordnungspolitischen Sachverstand besitzt.

Diese Stadt wurde die letzten Jahrzehnte unter Wert regiert, aus den Chancen und Möglichkeiten, die Berlin hatte und immer noch hat, wird zu wenig gemacht. Das ist natürlich eng mit der Person und dem Auftreten des Regierenden Bürgermeisters verknüpft. Nur freundlich sein und hoffen, dass man sich drei Jahr durchwurschtelt, reicht nicht - da muss mehr kommen.

Berlins FDP-Chef Christoph Meyer Christoph Soeder/dpa

Über Manja Schreiner und ihre Radwege-Politik ist viel diskutiert worden. War sie am Anfang zu laut, zu übermotiviert?

Das mag sein, aber wir müssen aufpassen, dass wir Verkehrspolitik nicht darauf verengen, dass die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr geöffnet wird und ein paar Radwege weniger gebaut werden. Das ist Symbolpolitik.

Mobilität – das sind nicht nur Radwege. Es geht darum die Verkehrsträger sinnvoll zu verknüpfen und nicht ständig Politik gegen das Auto zu machen. An notwendige, bedeutende Themen, wie zum Beispiel den Weiterbau der A100, traut sich der Senat da leider nicht. Das Chaos von Rot-Grün-Rot wurde in den letzten Tagen von Verkehrsverwaltung und Manja Schreiner leider noch getoppt. Erst die Bezirke nicht einweihen, dann die Rad-Projekte stoppen, dann nur diejenigen, die sich in Planung befinden – das ist kein „Weiter-so“, das ist mittlerweile vollkommene Planlosigkeit. Die Verkehrssenatorin sollte sich zuerst einmal einen Überblick verschaffen und nicht alleine situationsgesteuert entscheiden. Das spart Zeit, Geld und führt nicht zu noch mehr Politikverdrossenheit.

Viel Zeit hat der Senat nicht, nur drei Jahre. Dann wird wieder gewählt. Wollen wir hoffen, dass die CDU nicht wieder allen die Themen klaut, um das Rote Rathaus zu behalten?

Die Strategie der CDU in drei Jahren ist doch schon jetzt klar: Inhaltlich ein „Weiter-so“ wie in den letzten Jahren, damit dies gelingt organisiert die CDU über das verfassungswidrige „Klimaschutz-Sondervermögen“ bis zu 10 Milliarden Euro extra. Damit und mit der inhaltlichen Junior-Rolle hinter der SPD erkauft man sich „Laufruhe“ für die drei Jahre bis zur nächsten Wahl. Wir haben vor der Wahl immer vor dieser Schlafwagenpolitik gewarnt. Geräuschlos zu regieren ist kein Zeichen für gutes Regieren. Es muss mehr Ambition in den Senat. Dafür steht in Berlin nur die FDP. Es sind bis 2026 verlorene Jahre für die Stadt.

2026 wird die letzte Regierungsbeteiligung der FDP in Berliner 40 Jahre zurückliegen, jeder kann den Mangel an liberalen Lösungsansätzen in Berlin sehen.