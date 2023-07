„Feelings“: Deutscher Podcast Preis für Kurt Krömer

Berlin -Der Komiker Kurt Krömer ist für „Feelings“ mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet worden. Der 48-Jährige wird in den Beiträgen jeweils mit einem Überraschungsgast konfrontiert. Ausgezeichnet wurde „Feelings“ am Donnerstagabend in Berlin in der Kategorie „Beste:r Newcomer:in“.

Der zum vierten Mal verliehene Podcast Preis wurde von Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen. Insgesamt waren nach Angaben vom Donnerstag von den rund 1000 Einreichungen 50 Podcasts ins Finale gekommen.

Den „Publikumspreis Nachrichten & Politik“ konnte sich den Angaben zufolge „The Pioneer Briefing“ sichern. Für „Beste Recherche“ wurde „Die Flut - Warum musste Johanna sterben?“ von SWR und WDR ausgezeichnet. Darin geht es um den Tod einer 22-Jährigen während der Flut 2021 in Rheinland-Pfalz. Der Podcast gewann auch in der Kategorie „Bestes Skript/ Beste:r Autor:in“.

Den „Publikumspreis Comedy“ sicherte sich „Hobbylos“ der beiden You-Tube-Akteure Rezo und Julien Bam. Als „Bester Corporate Podcast“ setzte sich „Fangen wir an - Ideen für ein besseres Morgen“ der Journalistin Kristina Deininger durch, die Menschen zu neuen Perspektiven auf Gesellschaft, Leben und Umwelt befragt. Den „Publikumspreis Wissen“ sicherte sich „Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe“. In der ZDF-Produktion sprechen die Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers über Kriminalfälle.

Den „Publikumspreis Lifestyle“ bekam „Weird Crimes“, in dem sich Visa Vie und Ines Anioli mit bizarren Kriminalfällen befassen. Als „Bester Independent Podcast“ schließlich wurde die zweite Staffel von „Sucht & Süchtig“ ausgezeichnet. Darin analysieren Hagen Decker und John Cook ihre Erkrankung.