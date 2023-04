Fehlalarm: Polizeieinsatz am Kongresszentrum ICC beendet Ein Anrufer berichtet von zwei bewaffneten Männern am früheren Kongresszentrum ICC in Berlin. Dort trifft sich zu dem Zeitpunkt ein Symphonie-Orchester. Die ... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. dpa/Symbolbild Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Berlin -Nach einem Alarmruf ist ein großer Polizeieinsatz am früheren Kongresszentrum ICC in Berlin beendet worden - gefunden wurde nichts Gefährliches. Ein Mann habe am Mittwoch gegen 9 Uhr einen Notruf abgesetzt und zwei bewaffnete Männer am nahe gelegenen Messedamm gemeldet, wie die Polizei auf Twitter schrieb. „Es waren sehr schnell sehr viele Kräfte dort“, hieß es.