Ein 32-Jähriger ist bei einem Sturz mit einem Motorrad in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) schwer verletzt worden - und erst am nächsten Tag gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Samstagabend über einen Acker gefahren und gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und lag die ganze Nacht an der Unfallstelle.

Erst am Sonntagmittag wurde der 32-Jährige von einem Zeugen entdeckt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Sturz kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.