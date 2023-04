Feier zum „Internationalen Tag der Planetarien“ in Berlin Im Berliner Zeiss-Großplanetarium wird am 7. Mai zum ersten Mal der „Internationale Tag der Planetarien“ gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1925 nahm das weltwe... dpa

ARCHIV - Das Zeiss-Großplanetarium in Berlin-Prenzlauer-Berg. Jens Kalaene/dpa/ZB

Berlin -Im Berliner Zeiss-Großplanetarium wird am 7. Mai zum ersten Mal der „Internationale Tag der Planetarien“ gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1925 nahm das weltweit erste Planetarium in München seinen regulären Betrieb auf - 62 Jahre vor dem Planetarium in Berlin, wie die Stiftung Planetarium Berlin am Donnerstag mitteilte. Das Jubiläum zu 100 Jahren Planetarium werde in den Planetarien weltweit von Oktober 2023 bis Mai 2025 begangen.