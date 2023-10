Im Zusammenhang mit dem Feiertag am Dienstag in Brandenburg hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) Sonderfahrpläne für den Tag angekündigt. Pendler müssen deshalb mit verschiedenen Fahrplänen in Berlin und Brandenburg zurechtkommen.

Innerhalb Berlins gelten für U-Bahn, Straßenbahn, Bus und Fähre die gewohnten Fahrpläne, das heißt: aktuell der Ferienfahrplan. Busse, die über die Stadtgrenze hinausfahren, halten sich an dem Tag an einen Sonderfahrplan. Wer darauf angewiesen ist von Berlin aus nach Brandenburg zu fahren, kann sich über die jeweiligen Strecken auf der Seite der VBB oder der BVG informieren.

Wer am Abend oder frühen Morgen die Ländergrenze von Brandenburg und Berlin quert, muss sich ebenfalls auf Sonderfahrpläne einstellen. Laut VBB werden die Sonderfahrten angeboten, um Lücken zwischen Nacht- und Tagesfahrplan zu schließen.

Brandenburg: Feiertagsfahrplan bei Bussen, Straßenbahnen und Fähren

Die Berliner S-Bahn und der Regionalverkehr fahren derweil auch in Brandenburg nach dem regulären Fahrplan. Die Busse, Straßenbahnen und Fähren in Brandenburg halten sich dagegen an den Feiertagsfahrplan.

