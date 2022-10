Feiertage und Ferien: Hier droht am Wochenende Stau

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende Staus und Behinderungen auf den Autobahnen. Der Herbstreiseverkehr werde deutlich zu spüren sein, teilte der Automobilclub am Montag mit. Ursache dafür sind unter anderem die Feiertage Allerheiligen und Reformationstag, Herbstferien und viele Baustellen.

So beginnen in Bayern und Baden-Württemberg die Herbstferien. In Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland startet die zweite Ferienwoche. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Teilen der Niederlande enden die Ferien.

Durch den Reformationstag am Montag und Allerheiligen am Dienstag sei zudem mit Kurzurlaubern zu rechnen, heißt es vom ADAC. Die meisten Staus erwartet der Verein rund um die Ballungsräume und an Baustellen. Auch das Wetter könne für Behinderungen sorgen. So müssten sich Autofahrer auf plötzlich auftretende Nebelfelder gefasst machen.

Besonders belastete Staustrecken dürften demnach sein: Grßräume Hamburg, Berlin und München

Fernstraßen zu und von Nord- und Ostsee

A1: Bremen - Hamburg

A1/A3/A4: Kölner Ring

A3: Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A4: Erfurt - Dresden - Görlitz

A5: Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

A6: Nürnberg, Heilbronn

A7: Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte und Hamburg - Flensburg

A8: Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9: München - Nürnberg

A24: Hamburg - Berlin

A61: Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A93: Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2: München - Garmisch-Partenkirchen

A99: Autobahnring München

Auch in den Nachbarländern sei die Herbstreisewelle wahrscheinlich zu spüren. Lange und viele Staus dürften laut ADAC jedoch die Ausnahme bleiben. Besonders die Strecken in die Berge seien gefährdet, darunter Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route. Möglicherweise werde es zu kurzen Wartezeiten an den Grenzen kommen, unter anderem in Suben (A3: Linz - Passau), Walserberg (A8: Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93: Kufstein - Rosenheim).