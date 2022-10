Erstaunlicher Fund: Feldherr verewigte sich 1466 mit Graffiti in Jerusalem Auf dem Zionsberg in Jerusalem hat sich auf seiner Pilgerreise einst ein Berner Feldherr verewigt. Das Jahrhunderte alte Graffiti haben Archäologen nun mit moderner Technik freigelegt. dpa

Eine Inschrift des Berner Feldherrn Adrian von Bubenberg, die er offenbar während seiner Pilgerreise im Jahr 1466 an einer Mauer am Davidsgrab auf dem Zionsberg in Jerusalem hinterlassen hat. dpa/Shai Halevy/Israelische Altertumsbehörde

Tel Aviv -Israelische Archäologen haben in Jerusalem die Inschrift eines Berner Feldherrn gefunden. Adrian von Bubenberg habe sich offenbar während seiner Pilgerreise im Jahr 1466 mit einem Graffiti verewigt, teilte die israelische Altertumsbehörde am Donnerstag mit. Die Inschrift sowie das Familienemblem von Bubenbergs seien an einer Mauer am Davidsgrab auf dem Zionsberg in Jerusalem entdeckt worden.