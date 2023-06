Ferien-Pass in Berlin ab heute erhältlich: Was man damit alles machen kann

Gratis planschen: Mit dem neuen Ferien-Pass können Kinder und Jugendliche in Berlin umsonst in Berlins Schwimmbädern die Ferien genießen.

Gratis planschen: Mit dem neuen Ferien-Pass können Kinder und Jugendliche in Berlin umsonst in Berlins Schwimmbädern die Ferien genießen. Joerg Carstensen/dpa

In knapp zwei Wochen beginnen für Berlins Schüler die Sommerferien. Ab heute ist der sogenannte Super-Ferien-Pass in Berlin erhältlich. Er soll allen Schulkindern die Möglichkeit bieten, in den Ferien viel zu erleben.

Der Pass kostet neun Euro, alle Kinder und Jugendlichen mit Wohnsitz in Berlin bis einschließlich 18 Jahre können ihn nutzen. Das Heftchen ist unter anderem in vielen Bädern, in Bürgerämtern sowie in ausgewählten Rewe-Märkten erhältlich oder auch direkt im Büro des JugendKulturService (Obentrautstr. 55, 10963 Berlin-Kreuzberg). Der Super-Ferien-Pass gilt übrigens nicht nur im Sommer – er ist bis zum Ende der Osterferien 2024 gültig.

Super-Ferien-Pass: Das kann man damit erleben

An 100 Ferientagen gibt es damit beispielsweise freien Eintritt in den Zoo, den Tierpark, das Naturkundemuseum, die Gärten der Welt und den Britzer Garten, wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick mitteilte.

Der neue #SuperFerienPass 2023/2024 ist da!☀️⛱️

Auch in diesem Jahr ist das kleine Taschenbuch wieder prall gefüllt mit Freizeittipps und über 230 Preisvorteilen mit satten Rabatten beim Besuch von Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen.



ℹ️: https://t.co/j2MnEn97Q9 pic.twitter.com/b6p1gz6WAY — Bezirksamt Treptow-Köpenick (@BaBerlinTK) June 26, 2023

Super-Ferien-Pass: Freier Eintritt in Berlins Bäder

In allen Schulferien von den Sommerferien bis zu den Osterferien 2024 haben Kinder und Jugendliche mit dem Pass außerdem freien Eintritt in die Schwimmbäder der Berliner Bäder-Betriebe. Auch privat geführte Bäder und Badeseen sind im Pass mit Coupons vertreten. Für diese gibt es vergünstigte Eintritte. Hinzu kommen noch weitere rund 230 Ermäßigungen – etwa für Museumsbesuche, Schiffstouren oder Sportangebote.