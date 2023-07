Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg: Das müssen Autofahrer und Urlauber wissen

In Berlin und Brandenburg beginnen Donnerstag die Sommerferien. Wo mit Staus und Baustellen zu rechnen ist und was Bahnreisende beachten müssen. Die Übersicht.

Am Donnerstag beginnen die Ferien in Berlin. Staus sind da programmiert.

Am Donnerstag beginnen die Ferien in Berlin. Staus sind da programmiert. Sabine Gudath

In Berlin und Brandenburg beginnen am Donnerstag die Sommerferien. Sie gehen bis einschließlich 27. August. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) rechnet mit zwei großen Reisewellen, warnt vor Staus auf bestimmten Straßen und Autobahnen und weist auf Baustellen hin.

Die Verkehrsexperten gehen davon aus, dass es bereits am Mittwochnachmittag ab 15 Uhr und am Freitagnachmittag ab 14 Uhr zu besonders vielen Staus auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen kommen wird.

Folgende Autobahnen in Brandenburg können besonders von Stau betroffen sein A2 zwischen Lehnin und Netzen

A9 zwischen Dreieck Potsdam und Brück

A10 (Östlicher Berliner Ring) in beiden Richtungen in Höhe der Anschlussstellen Hohenschönhausen und Marzahn

A10 (Südlicher Berliner Ring) im Bereich Schönefelder Kreuz

A10 bzw. A9 (Südlicher Berliner Ring) in alle Richtungen im Dreieck Potsdam

A10 (Westlicher Ring) zwischen Dreieck Werder und Groß Kreutz

A11 zwischen Finowfurt und Werbellin

A114 über die gesamte Autobahn

A115 zwischen Kreuz Zehlendorf und Potsdam-Babelsberg

Hier gibt es aktuell in Berlin Baustellen: Britz: Tempelhofer Weg/Gradestraße aufgrund eines Wasserrohrbruchs

Charlottenburg: Kaiserdamm aufgrund einer Fahrbahnabsenkung

Friedrichshain: Platz der Vereinten Nationen sowie Landsberger Allee

Lichtenrade: Lichtenrader Damm

Marzahn: Allee der Kosmonauten

Pankow: Prenzlauer Promenade

Wannsee: Königstraße

Wedding: Osloer Straße

Wilmersdorf: Detmolder Straße/Blissestraße aufgrund eines Wasserrohrbruchs

Sommerferien in Berlin: Weitere Bauarbeiten geplant

In den Sommerferien werden auf der Ostendstraße in Oberschöneweide die Straßenbahngleise unter Vollsperrung der Straße saniert. Auch in Adlershof kommt es während der Ferien zu umfangreichen Einschränkungen auf dem Adlergestell. Hier wird die Stromnetztrasse saniert.

In Rummelsburg wird ab dem 10. Juli bis zum 29. Juli die Hauptstraße in Richtung Köpenick gesperrt. Die Berliner Wasserbetriebe erneuern dort Leitungen und Schachtabdeckungen.

In Biesdorf wird ab 17. Juli bis zum 9. August die Straße Alt-Friedrichsfelde im Bereich der Anbindung Gensinger Straße saniert. Stadtauswärts steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Weitere Bauarbeiten werden in den Ferien in Brandenburg durchgeführt. Die B158 wird zwischen der A10 Anschlussstelle Hohenschönhausen und der Ortslage Ahrensfelde in der Zeit vom 24. Juli bis 26. August in beiden Richtungen gesperrt. In diesem Zeitraum kann alternativ zur B158 die Umfahrung über AS Berlin-Marzahn, L33 Altlandsberger Chaussee und Landsberger Chaussee oder Dreieck Barnim, B2 Dorfstraße, Ahrensfelder Straße und Lindenberger Straße genutzt werden.

A111 über längeren Zeitraum gesperrt

Auch auf den Berliner Zubringer-Autobahnen wird während der Sommerferien gebaut. Insbesondere auf der A111 kommt es bis Ende August zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Waidmannsluster Damm. Im Zeitraum vom 16. Juli bis zum 28. August steht in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zusätzlich ist die A111 über einen längeren Zeitraum in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Hennigsdorfer Chaussee, Hennigsdorfer Straße, Heiligenseestraße, Karolinenstraße.

#Ferienbaustelle auf der #A111:

Ab 16.07.23 gibt es zwischen Waidmannsluster Damm und Stolpe nur 1 Spur je Richtung.

🚧Los geht es aber am ersten #Feriensamstag, 15.07.23: Von 04:00-22:00 Uhr #Vollsperrung in beiden Richtungen!🚧

➡️https://t.co/5GdP7wgesS pic.twitter.com/H5FGRT6kHC — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) July 7, 2023

Am Autobahnkreuz Schönefelder Kreuz (A10/A113/A13) kommt es zu folgenden Sperrungen: Vom 24. Juli bis zum 10. August: Sperrung der Überfahrt von A10 aus Richtung Dreieck Spreeau zur A113 in Richtung Berlin.

Vom 11. August bis 29. August: Sperrung der Überfahrt von der A113 zur A10 in Richtung Dreieck Nuthetal (Magdeburg/Dresden).

S-Bahn plant größere Arbeiten: Ringbahn eingeschränkt

Im S-Bahn-Verkehr laufen während der Sommerferien größere Arbeiten auf der Ringbahnlinie S41/S42 sowie den Linien S45, S46, S8, S85 und den Flughafenlinien S47 und S9. Ein Pendelverkehr oder ein Ersatzverkehr mit Bussen ist möglich.

Reisende, die vom Flughafen BER in ihren Urlaub starten, können den Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto erreichen. Der Bahnhof befindet sich direkt unter dem Terminal 1. So fährt der Flughafen-Express (FEX) im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Flughafen. Die S-Bahn-Linien S9 und S45 pendeln im 10-Minuten-Takt zwischen Flughafen und Innenstadt.